موسكو (زمان التركية) – قالت وكالة أنباء “نوفوستي”: إن منظومات الدفاع الجوي الروسية، تمكنت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من إسقاط حوالي 90 طائرة “بيرقدار” بدون طيار.

وأضاف الوكالة قائلة: “اعتبارا من 24 فبراير، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية من تدمير حوالي 90 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار وهي في الجو. وهذا لا يشمل الطائرات من هذا الطراز التي تم تدميرها على الأرض بصواريخ مجنحة عالية الدقة”.

وتابع الوكالة، أن “طائرات بيرقدار من دون طيار، تعتبر من الأهداف السهلة لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات مثل Tor-M2 و Pantsir-S و Buk-M3، نظرا لحجمها الكبير نسبيا وانحفاض سرعتها وقدرتها على المناورة”.

وأشارت إلى أن هذه الدرونات التركية “تعمل بنظام رؤية وملاحة بقناة واحدة، ويمكنها مهاجمة هدف واحد فقط في كل مرة، وهذا يقلل بشكل كبير من قدرتها على الصمود، لأن احتمال إسقاطها عند تكرارها الهجوم يصبح 100٪”.

من المعروف أن هذه الدرونات، من تصميم شركة تركية خاصة وهي تنتمي إلى فئة الطائرات بدون طيار ذات الارتفاعات المتوسطة مع مدة طيران طويلة. يبلغ طول جناحي الدرون 12 مترا ووزنه عند الإقلاع 650 كيلوغراما. يمكن للدرون حمل أربع قذائف موجهة على الرافعة الخارجية، بما في ذلك القنابل الجوية الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات.