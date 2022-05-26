أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تقيم استعداد فنلندا والسويد للتعاون فيما يخص النقاط التي تقلق تركيا وتهدد أمنها.

وفي إجابة عن أسئلة الصحفيين أثناء عودته من زيارته إلى فلسطين وإسرائيل.

تطرق جاويش أوغلو إلى طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، حيث أفاد جاويش أوغلو أن أنقرة ستنظر في طلب السويد وفنلندا ومدى تلبية مطالب الجانب التركي، مؤكدا أن عليهما اتخاذ خطوات فعلية إن كانتا ترغبان في نيل عضوية الحلف فورا.

وتقول تركيا إنها ترفض انضمام فنلندا والسويد بسبب دعمها حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

في سياق أخر، أضاف جاويش أوغلو أن تركيا تدعم التشارك العادل لشرق البحر المتوسط، قائلا: “لن يقصينا أحد ونحن أيضا أكدنا أننا لا نطمع في حقوق أحد. الوزراء سيبحثون الجزء التقني”.

كما انتقد جاويش أوغلو تسليح اليونان للجزر في بحري إيجة قائلا: “نحن لا نثرثر، وأن لم تنصاع أثينا للاتفاقيات فسندفع بالأمر إلى مرحلة متقدمة. رصدنا انحرافا في سياسة التوازن الخاصة بالولايات المتحدة وأطلقنا تحذيرات بهذا الصدد”.