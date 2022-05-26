أنقرة (زمان التركية) – بينما تقول أنقرة إنها تعمل على تقليص عدد اللاجئين في تركيا ومنع تدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تظهر ترجل أعداد كبيرة من اللاجئين من داخل شاحنة في أحد شوارع بلدة جبزة بولاية كوجالي.

ويؤكد المسؤولون الأتراك أن تركيا لا تعاني من أية مشكلات فيما يخص أمن الحدود، غير أنه ليس من المعروف كيف تمكن مئات اللاجئين الذي يتوقع أنهم وافدون من دول كأفغانستان وباكستان وسوريا من عبور الحدود التركية والوصول إلى بلدة جبزة رغم حديث السلطات التركية عن تشديد الإجراءات بالحدود.

وعلق أحد راود مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “ما هذا يا أخي! تم ملء الشاحنة بكل هذا الكم من البشر. أليس هذا أمر مؤسف يا أخي؟”.

تتفاقم أزمة اللاجئين في تركيا بمرور الوقت.

ومؤخرا قالت الحكومة التركية إنها أمنت الحدود بشكل كامل لمنع دخول القادمين من أفغانستان بشكل غير شرعي.