أنقرة (زمان التركية) – رفع بنك HSBC توقعاته لسعر صرف الدولار الأمريكي في تركيا نهاية العام من 16.5 إلى 17.5 ليرة.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس 16.39 ليرة تركية.

مورات توبراك، المحلل الإستراتيجي للعملات في بنك HSBC قال في تقرير البنك المؤرخ 24 مايو، إن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الاسمية المنخفضة ليسا موضوعًا جديدًا لليرة التركية، ولكن في بيئة لم يصل فيها التضخم إلى ذروته بعد، فإن ديناميات أسعار الفائدة الحقيقية تزداد بشكل متزايد مقابل الليرة التركية.

وأوضح التقرير أن التضخم، الذي يبلغ حاليًا حوالي 70 في المائة، قد يقترب من 90 في المائة في الربع الثالث.

كما ذكر التقرير أن هذا قد يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية ستنخفض إلى مستوى قياسي جديد منخفض في بيئة لا يبدو فيها البنك المركزي على استعداد لزيادة أسعار الفائدة.

ووفقًا للتقييمات الواردة في التقرير، لهذه الأسباب، قد تنخفض رغبة السكان المحليين في الاحتفاظ بالليرة التركية في الأشهر المقبلة، مما يتسبب في ارتفاع الدولار / الليرة أكثر.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة قد تعلن عن تدابير وأدوات جديدة.