القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة، المزودة بوسائل الأمان والراحة والترفيه، وذلك على خط القاهرة/ الأسكندرية يعقبها تشغيله تجريباً بدون ركاب على خط القاهرة/ أسوان.

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أشار إلى أن هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري، وأن كل قطار يتكون من عدد من 15 عربة ( 5 عربات درجة أولى ، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى بالاضافة الى جرار حديث PRL الأمريكي.

مضيفا أن هذه القطارات ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

وفق وزارة النقل، تعد شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.