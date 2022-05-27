أنقرة (زمان التركية) – رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ووصفها بغير المناسبة لدولة تحتكم للقانون .

وقال أردوغان إن كيليتشدار أوغلو يلجأ لمثل هذه الطرق لمجرد أن أحدًا لن يصوت له في الانتخابات .

وأضاف أردوغان أنهم لن يسمحوا يمثل هذه التصرفات التي وصفها بالمخزية، والتي تهدف لاستهداف الرئيس وعائلته فقط .

وكان قد شرح كيليتشدار أوغلو، يوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يعد خطة للهروب بعد بفوزهم في الانتخابات المقبلة 2023، على حد زعمه .

ووجهت المعارضة التركية في الفترة الأخيرة اتهامات عديدة حول اللاجئين والاقتصاد لا أساس لها من الصحة .