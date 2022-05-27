إسطنبول (زمان التركية) – أفاد موقع “ODA TV” التركي بأن شرطة إسطنبول احتجزت خلال عملية خاصة في المدينة الزعيم الجديد لتنظم “داعش” أبو الحسن القرشي.

وأضاف الموقع أن العملية الخاصة جرت بسرية كاملة بقيادة رئيس شرطة إسنطبول ظافر أكتاش، مشيرا إلى أن قوات الأمن كانت تراقب المنزل الذي كان يختبئ فيه زعيم تنظيم “داعش” لعدة أيام قبل تنفيذ العملية.

وتابع أن مجموعات من الخبراء من خدمة مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطنية قاموا باستجواب القرشي بعد الاحتجاز، مما سمحهم بالحصول على معلومات هامة عن نشاط تنظيمه الإرهابي.

كما أفاد الموقع بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيكشف في القريب العاجل تفاصيل أخرى حول احتجاز زعيم داعش.