أنقرة (زمان التركية) – أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انزعاجه من الحديث عن تزايد معدلات الفقر في تركيا، في ظل التضخم النقدي المرتفع، وتراجع قيمة العملة.

أردوغان خلال حديثه في حفل افتتاح مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، ألقى باللوم على أحزاب المعارضة، وقال إنها تفعل كل ما في وسعها من أجل إرباك العقول.

وأضاف أردوغان: “يقولون إنهم يتضورون جوعا، فلا تكونوا بلا ضمير، فلا يوجد أحد جائع في بلادنا”.

يبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا حاليا نحو 70 بالمئة، ووفق نقابة العمال التركية المقربة من الحكومة Memur-Sen يبلغ حد الجوع في تركيا 5 آلاف و263.9 ليرة، وخط الفقر 14 ألفا و534.9 ليرة، وهي أرقام تقترب من ما أعلن عنه اتحاد العمال التركي، حيث أعلن أن حد الجوع في تركيا وصل إلى 5323 ليرة، وحد الفقر إلى 17340 ليرة.

وتعليقا على حديث رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بشأن تهريب أردوغان وعائلته الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال أردوغان إن “حزب الشعب الجمهوري قال مثل هذه الأكاذيب من قبل عن رئيس وزراء تركيا الأسبق، عدنان مندريس”.

وتابع أردوغان: “قالوا من قبل لمندريس إنه هرب الذهب والألماس بالطائرات، والآن السيد كمال يقول نفس الشيء لي، ليمسك لسانه الآن، يكفي”.

كما اعتبر أردوغان أن “لا أحد سيصدق ما يقوله كيليتشدار أوغلو عنه، والشعب التركي هو من سيعلمه الدرس الذي يحتاجه”.