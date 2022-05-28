أنقرة (زمان التركية) – رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، مطالب بتعويض قيمته مليون ليرة تركية.

الدعوى القضائية جاءت بسبب اتهام كيليتشدارأوغلو لأردوغان وعائلته بتهريب أموالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمغادرة خارج البلاد، إذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة.

زعم كيليتشدار أوغلو المحتمل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في تصريحات أدلى بها بالبرلمان يوم 24 مايو، أنه تم تحويل مليار ليرة إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات خيرية تديرها أسرة أردوغان.

قرر أردوغان مقاضاة زعيم المعارضة، وأعلن محامي أردوغان، حسين آيدن، رفع دعوى قضائية ضد كيليتشدارأوغلو وطلب تعويض قيمته مليون ليرة تركية.

يذكر أن أردوغان كان قد قال إنه تبرع إلى المؤسسات الخيرية المتهمة بتحويل الأموال، بمبلغ 250 ألف ليرة حصل عليها من كيليتشدار أوغلو بموجب قضايا تعويض.