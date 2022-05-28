أنقرة (زمان التركية) – ألغت السلطات في تركيا، حفلا آخر لأحد الفنانين، في استمرار لمسلسل التضييق على الأقليات في البلاد.

تم إلغاء حفل لعازف الكمان العالمي الأرميني، آرا ماليكيان.

ماليكيان كان سيأتي إلى تركيا في 9 يونيو لإحياء حفل موسيقي، ضمن مهرجان “Capital Culture Road”.

وعلم أولئك الذين اشتروا تذاكر الحفل، خبر الإلغاء عبر رسالة نصية.

وقال مسؤولو المهرجان، إن المعلومات جاءت من وحدة الفنون التشكيلية، وأن سبب الإلغاء لم يبلغ إليهم.

يذكر أنه تم استهداف ماليكيان مؤخرا من قبل شخصيات قومية تركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ألغت بلدية “بنديك” حفلا للمطرب الكردي، نيازي قويونجو، في استمرار لمسلسل تضييق البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الأنشطة الثقافية الكردية في البلاد.

ومؤخرًا صدرت عدة قرارات بإلغاء حفلات فنية لمطربين الأكراد، والتي كان من بينها حفل للفنانة الكردية أينور دوغان وحفل للفنان متين كمال كهرمان، وحفل للمطرب نيازي قويونجو.

تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأقليات بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.