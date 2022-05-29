أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، إسماعيل كيليتش أرسلان، إن الجميع في تركيا يشعرون بالقلق، ويتساءلون عن مصير الاقتصاد.

وجاء في مقال نشره كليتش أرسلان في صحيفة “يني شفق” المحسوبة على النظام التركي، أنه لأول مرة منذ فترة طويلة، يخاف الناس بسبب الاقتصاد، فالقلق في ذروته، والجميع يتساءل: “متى يعود الاقتصاد إلى طبيعته؟”.

وأكد كيليتش أرسلان أن الأمل الوحيد في انتعاش الاقتصاد هو الرئيس رجب طيب أردوغان، وليس رجب طيب أردوغان وفريقه.

وأضاف الكاتب التركي: “يعتقد الجميع تقريبًا أن الاقتصاد لا يسير على ما يرام، وعلاوة على ذلك، لا تتم إدارة الوضع بشكل جيد، لكن حل هذا الوضع السيئ وغير المدار بشكل جيد لا يمكن إلا أن يكون -من خلال- رجب طيب أردوغان”.

كما تطرق كيليتش أرسلان في مقاله إلى الانتخابات الرئاسية، حيث أشار إلى أنه لا يجد لرئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، فرصة لمنافسة أردوغان، فليس لدى الأول فرصة في الفوز. وفق رأيه

من ناحية أخرى، لفت كيليتش أرسلام الانتباه أيضًا إلى رغبة الشباب في السفر إلى الخارج، وقال: “يتخلى الشباب عن أحلامهم للمستقبل في تركيا، هناك بعض الأسباب المبررة أخرى غير مبررة. من الضروري وضع جدول أعمال حول كيفية القيام بأي شيء وكيفية استعادة شعور الشباب بالانتماء إلى بلدهم”.

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