أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزيرة الهجرة اليونانية نوتيس ميتراكيس، تمديد السياج الحدودي الخرساني الفاصل بين بلادها وتركيا، في ظل تجدد الخلاف مع أنقرة.

وأوضحت ميتاراكيس أن السياج الحدودي الحالي الذي يمتد بطول 35 كلم، سوف يزيد بمقدار 80 كلم أخرى.

وأكدت الوزيرة التركية أنه بهذه الخطوة سيكون هناك ضمان لأمن المناطق التي يمكن المرور بها سيرًا على الأقدام.

وجاءت هذه الخطوة، بعد تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد الرئيس أردوغان تصريحات رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس في الكونجرس الأمريكي ضد بلاده، وقال إن ميتسوتاكيس “أصبح مثل العدم بالنسبة لي”.

أثينا قلقة من أن يستخدم أردوغان المهاجرين كأداة للضغط، كما حدث في عام 2020.

أعلنت اليونان منع 40 ألف مهاجر غير نظامي من دخول البلاد هذا العام وحده.

وهناك خلافا بين البلدين العضوين في الناتو بشأن التنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ​​ومياههما الإقليمية.