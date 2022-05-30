أنقرة (زمان التركية) – يبلغ الإنفاق اليومي على الحرس الرئاسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حوالي 1.3 مليون ليرة تركية، وفق بيانات رسمية.

وبحسب معلومات البيانات المالية للمديرية العامة للأمن، فإن إدارة حماية الرئاسة، الملحقة بحراس الرئاسة، أنفقت 155 مليونا و438 ألف ليرة تركية في فترة الأربعة أشهر التي تغطي شهري يناير وأبريل من هذا العام.

ويتوافق المبلغ السابق مع الراتب الشهري لحوالي 36600 من العاملين في الحد الأدنى للأجور.

كما أن نفقات الحماية اليومية والشهرية غير عادية. بينما يبلغ الإنفاق اليومي لجيش حماية أردوغان حوالي 1.3 مليون ليرة تركية، فإن الإنفاق الشهري يبلغ حوالي 39 مليون ليرة تركية.

النفقات التي يتم دفعها من خزينة المديرية العامة للأمن لحراس الرئاسة تعد أعلى بكثير من النفقات التي يتم إنفاقها على العديد من الإدارات.

في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم إنفاق 36 مليونًا و976 ألف ليرة تركية من قبل إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة و43 مليونًا و500 ألف ليرة تركية من قبل إدارة مكافحة الجرائم المخدرة، ما يظهر فارقًا كبيرًا عن النفقات على حراس اردوغان.

فيما بلغت نفقات إدارة الحماية البرلمانية 58 مليونًا و254 ألف ليرة تركية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

يذكر أن عدد الحراس الذين يحمون أردوغان والقصر لا يزال سرا.

نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، كان قد أكد أن عملية التأمين يشارك بها بعدد كاف من الأفراد والمعدات حتى لا يحدث خرق أمني.

ويلفت موكب أردوغان المكون من عشرات المركبات، والمروحيات، الأنظار، يتعرض لانتقادات واسعة، خصوصا مع تسبه في إغلاق الطرق والمدن التي وتعليق حركة المرور لساعات.