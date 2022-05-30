أنقرة (زمان التركية) – لقي عامل أفغاني مصرعه، وأصيب آخر أثر اندلاع شجار مسلح بين مواطنين تركيين.

اندلع شجار غير معروف أسبابه بين المواطنين التركيين “مراد وجي تي” في بلدة “بازار” بولاية ريزة شمال تركيا. أثناء الشجار أخرج “جي تي” مسدسا من جيبه وأطلق الرصاص على مراد والعاملين الأفغانيين.

وأسفر هذا الاعتداء المسلح عن مقتل أحد العمال الأفغان، وإصابة العامل الآخر، فضلا عن إصابة المواطن التركي مراد.

تم نقل الجرحى إلى مستشفى كاتشكار الحكومي للعلاج.

وألقت فرق الدرك القبض على “جي تي” وبحوزته المسدس الذي استخدمه في الحادث، ولا يزال التحقيق مستمرًا في القضية.

يذكر أن العمال الأفغان، كانوا يعملون مع التركي “مراد” في حدائق الشاي.