أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت إجمالي تكلفة واردات تركيا من الطاقة بقيمة 135.1 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان هذا العام، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل وفقق بيانات رسمية 7 مليار و781 مليون و946 ألف دولار.

وتشير إحصاءات التجارة الخارجية المؤقتة الصادرة عن هيئة الإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة إلى ارتفاع إجمالي الواردات التركية خلال شهر أبريل/ نيسان هذا العام بنحو 35 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليسجل 29 مليار و480 مليون دولار.

وتضمنت هذه البيانات واردات الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجاتها المقطرة والمواد القارية والشموع المعدنية المعروف باسم “واردات الطاقة” بقيمة 7 مليار و781 مليون و946 ألف دولار.

وخلال أبريل/ نيسان من العام الماضي بلغ حجم واردات الطاقة نحو 3 مليار و309 مليون و972 ألف دولار.

وخلال الفترة المشار إليها ارتفعت فاتورة واردات تركيا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية والزيادة في الإنتاج الصناعي وانتعاش الأنشطة الاقتصادية.

هذا وارتفعت واردات النفط الخام بنحو 17.6 في المئة خلال تلك الفترة لتسجل 3 مليون و16 ألف و571 طن.