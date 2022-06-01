أنقرة (زمان التركية) – استيقظت تركيا اليوم على وقع زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، وذلك عقب إعلان شركة خطوط أنابيب النفط (بوتاش) رفع أسعار الغاز الطبيعي المقدم للوحدات السكنية بنحو 30 في المئة.

ونشرت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية قائمة أسعارها النهائية بالجريدة الرسمية، حيث تضمنت القائمة رفع سعر الكيلووات للوحدات السكنية بالفئة الأولى بنحو 129 قرشا ورفع سعر الكيلووات للوحدات السكنية بالفئة العالية بنحو 192 قرشا.

وعلى صعيد الوحدات الصناعية ارتفع سعر الكيلووات بالفئة الأولى بنحو 208 قرشا، بينما ارتفع سعر الكيلووات بالفئة العالية بنحو 278 قرشا.

وتم تحديد سعر الكيلووات للوحدات الصناعية ذات الجهد المنخفض عند مستوى 287 قرشا.

هذا وبلغ سعر الكيلووات بتسعيرة الطاقة الخضراء نحو 268 قرشا.

ارتفع في تركيا إجمالي تكلفة واردات الطاقة بقيمة 135.1 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان هذا العام، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 7 مليار و781 مليون و946 ألف دولار وفق إحصاءات التجارة الخارجية المؤقتة الصادرة عن هيئة الإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة.