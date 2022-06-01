أنقرة (زمان التركية)ــ استدعت تركيا سفيري ألمانيا وفرنسا في أنقرة احتجاجا على الأنشطة المزعومة لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، المحظور على أراضي البلدين.

الخارجية التركية أبلغت يوم الثلاثاء المبعوثين باستيائها للفعاليات التي ينظمها عناصر حزب العمال الكردستاني، وأصدرت لهما “تحذيرًا شديد اللهجة” من تكرار مثل هذه الأحداث.

حزب العمال الكردستاني هو جماعة مسلحة تكافح من أجل الحصول على حكم ذاتي في المناطق الشرقية الكردية من تركيا لما يقرب من أربعة عقود، وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي –إلى جانب تركيا- على أنها منظمة إرهابية.

اعترضت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو بدعوى أنهما تدعمان مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وبسبب حظر تصدير الأسلحة إليها.