أنقرة (زمان التركية) – طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فنان الفخار التركي، أحمد طوشهومجو، بصنع 50 مزهرية ضخمة لتقديمها لرؤساء العالم.

صنع فنان الفخار أحمد طوشهومجو، الذي يعيش في منطقة مينيمن في إزمير، مزهرية ضخمة تحمل شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم، تخليداً لذكرى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مينيمن في نوفمبر من العام الماضي.

وقدم طوشهومجو المزهرية التي يبلغ طولها 2 مترًا وعرض 50 سم إلى أردوغان، الذي زاره مع البرلماني عن رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة داغ ونائب رئيس بلدية مينيمن أيدين بهليفان.

وأوضح طوشهومجو أن المزهرية أعجبت الرئيس أردوغان كثيرا، لذلك أمرني بصنع 50 مزهرية أخرى لتقديمها هدية لرؤساء العالم.

وأضاف طوشهومجو: “اعجاب الرئيس بالمزهرية أسعدني كثيرا، وجعلني أشعر بالفخر، لم يكن يتوقع مثل هذا العمل، وكان سعيدًا جدًا. سألني أن أصنع 50 مزهريات”.

وتابع صانع الفخار: ” نأمل أن نقدم فخار مينيمن لجميع قادة العالم من مينيمن. إذا واصلت إنتاج جميع المزهريات دون توقف، فسوف يستغرق الأمر من 6 إلى 7 أشهر”.