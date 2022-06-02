أنقرة (زمان التركية) – أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” أنه سيجري محادثات بين تركيا وفنلندا والسويد على أمل إنهاء معارضة أنقرة لانضمام دول الشمال إلى الحلف قبل القمة من المقرر عقدها هذا الشهر.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قوله إنه سيدعو كبار المسؤولين من الدول الثلاث في بروكسل الأيام المقبلة “لضمان إحراز تقدم في طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو”.

قال ستولتنبرغ في زيارة لواشنطن: “أعتزم أن يكون هذا قبل قمة الناتو” المزمع عقدها في مدريد في 28 يونيو الحالي.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: “لقد أوضحت فنلندا والسويد أنهما على استعداد للجلوس مع تركيا ومعالجة المخاوف التي أعربت عنها.”

يذكر أن السويد وفنلندا حاولتا إلى اليوم الابتعاد عن إثارة غضب روسيا المجاورة، لكنهما تخلتا عن إحجامهما عن الانضمام إلى حلف الناتو بعد غزو موسكو لأوكرانيا التي هي الأخرى تسعى للانضمام إلى الحلف.

يذكر أنه يتعين على جميع أعضاء الناتو الثلاثين الموافقة على قبول عضو جديد، وقد استخدمت تركيا حق النقض (الفيتو) ضد طلب فنلندا والسويد، بدعوى وجود مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في دولتي الشمال الأوروبي .

ستولتنبرغ حاول طمأنة تركيا قائلا إن الدولتين وحلف شمال الأطلسي أخذت قضية حزب العمال الكردستاني “على محمل الجد”، وبين أنهم يعلمون أنه لم يتعرض أي حليف آخر في الناتو لهجمات إرهابية أكثر من تركيا.

وأكد بلينكين مجددًا أنه لا يزال “واثقًا جدًا” من أن الناتو “سيتقدم” بعضوية البلدين.

طردت الولايات المتحدة تركيا في عام 2019 من مشورع تطوير أحدث طائرة من طراز F-35 ردًا على شراء أنقرة لنظام دفاع جوي متقدم من روسيا.