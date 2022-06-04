أنقرة (زمان التركية) – قال فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا في أنقرة، إن تركيا من بين الدول التي اشترت الحبوب التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا.

بودنار، قال “روسيا تسرق دون خجل القمح الأوكراني وتبيعه لدول أجنبية، ومن بينها تركيا”، مضيفًا أنه تم تقديم طلب للإنتربول للحصول على معلومات مفصلة عن شحنات الحبوب.

وفي إشارة إلى أنه طلب المساعدة من السلطات التركية بشأن هذه القضية، تابع بودنار: “بالنظر إلى شركات البنية التحتية المدمرة، ستكون هذه فرصة جيدة حقًا للشركات التركية، وللأسف، لن تكون الشركات التي تتعاون مع روسيا قادرة على إيجاد منظور في السوق الأوكرانية”.

وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت، أشارت إلى أن روسيا أرسلت 100 ألف طن قمح مسروق، إلى سوريا.

وقالت السفارة في بيان، بدعوى سرقة الحبوب من المناطق التي احتلتها القوات الروسية: “سُرق قمح من منشأة تجمع قمحاً من ثلاث مناطق في أوكرانيا دفعة واحدة. وتم محاولة الاتصال بالسلطات السورية للتحقق حول شرائها هذا القمح، ولكن ولم يكن هناك أي رد .. هذه أعمال إجرامية”.

يذكر أن الصحفي التركي، كريم أولكار، زعم الشهر الماضي أن مصر حصلت على الحبوب التي صادرتها روسيا من أوكرانيا عبر شبه جزيرة القرم، لكن وفقا تقرير لشبكة CNN، رفضت مصر استقبال سفينة تجارية روسية محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا، وانتهى بها المطاف في ميناء اللاذقية السوري.

التقرير قال استنادا إلى الأقمار الصناعية وبيانات التتبع، عبرت “ماتروس بوزينيتش” مضيق البوسفور وشقت طريقها إلى ميناء الإسكندرية المصري، لكن مصر تلقت تحذيرات من أن الحبوب مسروقة، وتم إبعاد الشحنة التي انطلقت نحو العاصمة اللبنانية بيروت وواجهت النتيجة نفسها، لتستقر السفينة بالنهاية في ميناء اللاذقية السوري.

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