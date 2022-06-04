أنقرة (زمان التركية) – قال مؤسس حزب الشباب، جيم أوزان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخفي 400 مليار دولار في قطر.

تصريحات أوزان جاءت خلال مشاركته في برنامج مع الإعلامي التركي شابان سافينتش، على قناة “بيزيم تي في” التركية.

قال أوزان إن الأرباح التي جناها حزب العدالة والتنمية خلال 20 عامًا وصلت إلى 400 مليار دولار، وزعم أن هذه المبالغ مخبأة في قطر.

وتمتلك قطر استثمارات كبيرة في تركيا، وهناك تحالف بين البلدين.

أضاف أوزان: “حزب العدالة والتنمية يتلقى عمولة بنسبة 25 في المائة من جميع المناقصات التي تطرحها الحكومة، والجميع يعرف ذلك. وهذه الأموال موجودة أيضا في قطر”.

اتهم أوزان حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه أنفق ثروة تركيا على مدار 20 عاما على بناء القصور، مثلما فعل العثمانيون من قبل.

يأتي ذلك بعد أيام من اتهام زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو للرئيس رجب طيب أردوغان وأسرته بتحويل حوالي مليار دولار من أموالهم إلى الولايات المتحدة عبر جمعيات خيرية، استعدادا لسيناريو خسارة الحزب الحاكم السلطة.

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