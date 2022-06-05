أنقرة (زمان التركية) – رفع نائب رئيس حزب الصواب المعني بالشؤون الاقتصادية، مريش كوياتاسي، توقعاته لسعر صرف الدولار في تركيا بنهاية العام الجاري.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأحد 16.42 ليرة.

كوياتاسي أعاد تقييم توقعاته للتضخم النقدي وسعر صرف الدولار لنهاية العام الجاري التي سبق ونشرها في مقال بتاريخ الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وأفاد كوياتاسي أنه توقع في مقاله بعنوان “قضينا على الزراعة ومعدلات التضخم سترتفع” أن تبلغ معدلات التضخم بنهاية العام الجاري نحو 120 في المئة على أن يبلغ سعر الدولار 29 ليرة غير أنه منذ ذلك الحين، بات من الصعب توقع الوضع الاقتصادي للبلاد واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع حتى البنوك الدولية إلى إعادة النظر في توقعاتها.

ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 73.50 بالمئة، وفق بيانات حكومية.

في تصريحات لصحيفة “سوزوجو” توقع كوياتاسي في ظل التطورات الحالية أن تتراوح معدلات التضخم بنهاية العام الجاري بين 195 و215 في المئة على أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة بين 37 و41 ليرة.

هذا وأكد كوياتاسي أن نهاية النتائج ق لا تظهر في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، بل خلال الشهرين الأولين من عام 2023 أو قبل ذلك.