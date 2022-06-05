أنقرة (زمان التركية)ــ اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا بمحاولة تصعيد التوتر السياسي، مستشهدا بـ “الخطاب العدواني المتصاعد” و “الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي” اليوناني.

دينيداس قال لصحيفة “بارابوليتيكا” اليونانية في مقابلة نشرت يوم السبت إن خطاب أنقرة الأخير يكشف ما أسماه حقيقة العدوان التركي على أثينا.

تسود بين تركيا واليونان خلافات تعود جذورها لعقود حول عدد من القضايا، مثل الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.

موجة التوترات الأخيرة بين البلدين بدأت قبل أسبوع، إذ قال أردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “بات لا يعني له شيئًا” ما يشير إلى قطيعة دبلوماسية وشيكة، واتهمه بمحاولة منع واشنطن من بيع مقاتلات من طراز F-16 إلى تركيا خلال زيارة للولايات المتحدة.

يوم الثلاثاء، قال ميتسوتاكيس للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي إنه أطلع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على “عدوانية” تركيا و”استفزازات لا يمكن أن تتسامح معها اليونان أو الاتحاد الأوروبي”.

في اليوم التالي، قال الرئيس التركي إن بلاده أوقفت المحادثات مع اليونان بسبب تصريحات رئيس الوزراء اليوناني والانتهاكات اليونانية للمجال الجوي التركي.

في حين هدد وزير الخارجية التركي، الثلاثاء، بتحدي سيادة الجزر اليونانية في بحر إيجه، حيث عزز الجانبان وجودهما العسكري في المياه المتنازع عليها.

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