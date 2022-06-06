أنقرة (زمان التركية) – وجهت اتهانات إلى المخابرات الإيرانية، باختطاف الصحفي والكاتب الإيراني المعارض، محمد باقر مرادي، من العاصمة التركية أنقرة.

فر الصحفي والكاتب الإيراني المعارض محمد باقر مرادي إلى تركيا قبل 9 سنوات، أثناء محاكمته في بلاده بسبب أخبار وجهها ضد النظام.

مرادي، الذي كان يعيش في تركيا تحت الحماية الدولية، ذهب لشراء الخبز في 30 من مايو الماضي، ومن بعدها لم يعد إلى منزله، ولاحقا عثور على سيارته.

وتقدمت عائلة مرادي بطلب إلى النيابة العامة، قائلة إن المخابرات الإيرانية اختطفت ابنها.

وقال محسن مرادي، والد المختطف: “ابني كان صحفيًا معارضًا لإيران. كانت المخابرات الإيرانية تلاحقه. ابني خطفته المخابرات الايرانية”.