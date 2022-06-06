أنقرة (زمان التركية) – بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات بالتوبس التي يجريها سنويا منذ 1972 بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وهى أضخم مناورات يشهدها بحر البلطيق.

وتشارك السويد وفنلندا بالتعاون مع 14 دولة بالحلف من بينهم أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المناورات التي انطلقت الأحد وتستمر حتى 17 من يونيو/ حزيران الجاري، حيث تستضيف السويد المناورات هذا العام.

وستشارك كل من السويد وفنلندا في هذه المناورات بنحو 45 سفينة و75 مقاتلة و7 آلاف جندي.

في المقابل اكتفت تركيا بالمشاركة في المناورات من خلال مراقبين، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع التركية.

جدير بالذكر أن تركيا شاركت بالفرقاطة TCG Gökova خلال مناورات عام 2019، التي استضافتها ألمانيا وشارك بها أيضا كل من فنلندا والسويد.