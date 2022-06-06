أنقرة (زمان التركية) – حظرت ولاية أضنة جنوب تركيا المسرحية الكردية “طرطوف” التي كان من المنتظر أن تُعرض اليوم الاثنين، في قاعة مسرح بلدية أضنة.

وأوضح مكتب محافظ أضنة أن سبب منع عرض المسرحية من تأليف مولير، هو لأنها غير مناسبة، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 11 من القانون الإداري الإقليمي رقم 5442.

ومن جهة أخرى، وعلى عكس محافظة أضنة، أعطى مكتب محافظ مرسين الإذن لعرض المسرحية الكردية “طرطوف”، حيث سيتم عرضها في 6 حزيران / يونيو.

وأكد مكتب محافظ مرسين أنه “تمت الموافقة عليها”.

وقال منظم المسرحية سوات إيكين إن المسرحية منعت من قبل محافظة أضنة لأنها كانت باللغة الكردية، لكن محافظة مرسين سمحت بعرض المسرحية الكردية.

وأشار إيكين إلى أنه في العادة، ليست هناك حاجة للحصول على إذن من مكتب الحاكم لعرض المسرحية، لكن مديرية الثقافة في بلدية مدينة أضنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري أصرت على ذلك، لأن المسرحية باللغة الكردية.

وأكد إيكين أن قرار الحظر هو مؤشر على عدم التسامح تجاه الكردية.

ومؤخرًا صدرت عدة قرارات بإلغاء حفلات فنية لمطربين أكراد، والتي كان من بينها حفل للفنانة الكردية أينور دوغان وحفل للفنان متين كمال كهرمان، وحفل للمطرب نيازي قويونجو.

تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأقليات بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.

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