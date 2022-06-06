أنقرة (زمان التركية) – نشرت صحيفة “سوزجو” التركية وثيقة حكومية تتعهد لشركات المقاولات الفائزة بمناقصة مطار إسطنبول الجديد، بإغلاق مطار أتاتورك.

الوثيقة حملت توقيع رئيس المديرية العامة لمطارات الدولة آنذاك، أورهان بردال، ونائبه، محمد أتاش، عنوان ” مناقصة مشروع مطار إسطنبول الجديد”، وتضمنت أجوبة عن عدد من الأسئلة التي تلقتها الإدارة.

وفق الوثيقة، تعهدت الإدارة بشكل صريح بعدم إنشاء مطار جديد في إسطنبول طوال مدة إدارة المطار الجديد التي تبلغ 25 عاما وعدم إجراء أي رحلات مسيرة من مطار أتاتورك.

وورد في الوثيقة أيضا معلومات حول مواصلة صالة الطيران العام التي تضم الطائرات الخاصة بمطار أتاتورك عملها بجانب مواصلة الشركات المعنية بأعمال الشحن وعنابر الصيانة عملها في حال ما إن رغبت في هذا.

تعرض قرار هدم مطار أتاتورك لموجة من الانتقادات في الداخل التركي.

وكانت الحكومة أعلنت تحويل المطار التاريخي إلى حديقة عامة، فيما تتوقع المعارضة التركية أن ذلك يعد تمهيدا لبيع الموقع لمستثمرين أجانب.

مطار أتاتورك الدولي ظل في الخدمة نحو 86 عاماً، وانطلقت الرحلة الأولى منه عام عام 1933، واستقبل آخر رحلة جوية في أبريل 2019، مع تشغيل مطار إسطنبول الدولي.