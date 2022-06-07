أنقرة (زمان التركية) – تبين أن ساعة برج الساعة الشهير في مدينة أنطاليا التركية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، تعرضت للسرقة.

وأوضح مدير وحدة التراث الثقافي بولاية أنطاليا، جميل كارا بيرام، أنه خلال أعمال الترميم بالبرج التاريخي تبين أن الساعة في البرج ليست الأصلية بل مصنوعة من البلاستيك، مفيدًا أنه من المتوقع أن عملية السرقة تمت في عام 1988.

ومنذ شهر فبراير الماضي يشهد برج الساعة أحد المعالم التاريخية والسياحية في أنطاليا، أعمال ترميم بإشراف متحف أنطاليا وإدارة الآثار بالمنطقة وبموافقة لجنة حماية التراث الطبيعي والثقافي بأنطاليا.

ويرعى المشروع أحد أساتذة جامعة العلوم في أنطاليا.

وكشفت أعمال الترميم أيضا أن الإطار الحديدي المستخدم لتثبت الساعة بالأحجار التاريخية أسفر عن صدوع بالأحجار التاريخية نتيجة لثقله.

وأقدمت خبراء الترميم على إزالة الإطار الحديدي والساعة البلاستيكية.

وتم تكليف متخصص بإعداد ساعة مطابقة للساعة الأصلية تطلق رنينا كل ساعة.