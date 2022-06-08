أنقرة (زمان التركية) – قال مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز آمور، إنه لا يعتقد أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ستستمر إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

نوقش التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا في الجلسة المكتملة في ستراسبورغ أمس الثلاثاء قبل التصويت.

وأوضح أمور أن تراجع المعايير الديمقراطية في تركيا تستمر بشكل متعمد، وأن المواطنين في تركيا يشهدون آمالهم الديمقراطية تتلاشى في دوامة استبدادية لا نهاية لها.

وأكد أمور أنه إذا استمر الوضع الحالي بعد الانتخابات، فإنه يعتقد أن عملية عضوية تركيا ستنتهي.

وفي إشارة إلى أن علاقات تركيا مع روسيا إشكالية أيضًا بالنسبة لأوروبا ، قال أمور إن الفاسدين الروس مُنحوا الحق في الاستثمار في السواحل التركية، وزاد عدد الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا، وفتح آلاف المواطنين الروس حسابات بنكي، وبالتالي خرقت تركيا العقوبات المفروضة على روسيا.

كما أكد أمور أن عضوية السويد وفنلندا في الناتو كانت أيضًا “نقضًا غير مسؤول”، مشيرا إلى أن تركيا لديها مشكلة مع الديمقراطية، وليس مع هذين البلدين.

وجمدت مفاوضات انضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي، عقب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016، وشملت الاعتقالات والفصل التعسفي من العمل.

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