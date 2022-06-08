أنقرة (زمان التركية) – استنكرت وزارة الخارجية التركية، التقرير الصادر عن البرلمان التركي بشأن تركيا لعام 2021 الذي يعد بمثابة توصيات، لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والسياسة الخارجية.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن التقرير يتضمن تقييمات بعيدة عن الواقع مشددة على رفض الجانب التركي لهذا الوضع.

قال بيان الخارجية التركية “ما ننتظره من البرلمان التركي هو أن يتخذ موقفا مشجعا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لإحياء مفاوضات العضوية مع تركيا وألا يصبح أداة لأجندة الدوائر ذات الرؤية الضيقة، لكن للأسف البرلمان الأوروبي وإلى اليوم اتخذ موقفا معاكسا لهذا”.

وأضاف “موقف البرلمان الأوروبي الذي يسمح باحضان أعضاء التنظيمات الإرهابية، وترويجهم للإرهاب أفقد المؤسسة مصداقيتها لدى الشعب التركي. ولهذا فإن الآراء الواردة في التقرير بشأن الادعاءات المتداولة حول الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان في تركيا والتطورات في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط وقبرص التي تعكس مساعي عضو أو اثنين بالاتحاد الأوروبي لتحقيق مصالح ضيقة الأفق، هي بحكم العدم بالنسبة للجانب التركي”.

ختم البيان، قائلا “ما نتطلع إليه من الاتحاد الأوروبي أن تنفذ جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي التزاماتها تجاه تركيا وأن يشمل هذا إحياء مفاوضات العضوية وتسريع وتيرة الحوار بشأن إعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الاتحاد وبدء مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون في مواجهة الإرهابي وإطلاق برنامج القبول الإنساني الطوعي”.