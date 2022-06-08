أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، مراد يتكين، إن الانتخابات المبكرة ستكون محاولة انتحار سياسي لتحالف الشعب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

علق الصحفي والكاتب مراد يتكين على مزاعم إجراء انتخابات مبكرة، حيث أوضح أنه يجب عدم نسيان أن إجراء انتخابات مبكرة سيعتبر أيضًا محاولة انتحار سياسي لتحالف الشعب.

وأضاف يتكين أن السبب الأول ضد فرضية إجراء الانتخابات المبكرة في هذا الخريف هو الاقتصاد، لسببين وهما: “الفائدة والتضخم الناتج عنها وغياب إمكانية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأكد يتكين أنه ما لم يتغير هذان السببان، فإن احتمالية التعافي حتى نوفمبر تكاد تكون معدومة.

وتابع يتكين: “في حين أن 80 في المائة من الناس يعتبرون أن تكلفة المعيشة والبطالة هي أكبر مشكلة، ويعتقدون أن الاقتصاد سيزداد سوءًا، لا أعتقد أن أردوغان، وهو رجل أعمال سياسي، سيخاطر بترك مقعده في غضون أشهر”.

وأشار يتكين إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، يريد إجراء انتخابات مبكرة لوضع أردوغان في موقف “الهروب من الانتخابات”؛ لقد حدث هذا مرات لا تحصى من قبل، ومثل هذه الإكراهات لها مكان في السياسة.

وأنهى الكاتب التركي مقاله قائلا: “ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أنه نظرًا لاقتصاد حزب الحركة القومية ووضعه، فإن إجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية سيعتبر أيضًا محاولة انتحار سياسي لتحالف الشعب”.

وحتى الآن، الموعد المعلن للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا هو يونيو 2023.