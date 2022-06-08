أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم بشأن توجيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحذيرا إلى وزير المالية نور الدين نباتي، بعدم الإدلاء بأية تصريحات.

وفق تقارير، تصدرت تصريحات وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، الأخيرة حول أصحاب الدخل المنخفض أجندة اجتماع مجلس الوزراء.

وكان نباتي قد أوضح خلال كلمته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية بمنطقة كيزلجاهمام أن الاقتصاد التركي يسجل معدلات نمو جيدة وأن النمو ينعكس بشكل إيجابي على التوظيف.

لكن الوزير قال أيضا: “غير اننا اتخذنا إجراءات معززة لدخل المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض. ونعمل بهذا على حمايتهم من معدلات التضخم المرتفعة”، واعتبر البعض تصريحات نباتي بأنها اعتراف بتأثر أصحاب الدخل المنخفض من سياسات الحكومة.

وأثيرت أحاديث حول انتقاد أردوغان لتصريحات نباتي هذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح أردوغان أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم أصحاب الدخل المنخفض وقدمت استثمارات ودعم متنوع، ولن تضحي بأصحاب الدخل المنخفض.

وأثار نباتي الجدل مرة أخرى بسبب التغريدات التي شاركها على تويتر أثناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء.

وزعمت صحيفة جمهوريت أن أردوغان حذر نباتي هذه المرة من الإدلاء بأية تصريحات.

وتشير المعلومات المتداولة داخل الأروقة السياسية إلى أن أردوغان علق في تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء على الانتقادات لمعدل التضخم المرتفع والاعتماد بأنه ناتج عن خفض الفائدة، مؤكدا مرة أخرى على طرح بدائل تعتمد على الليرة وتحقق الادخار، كودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف والقروض السكنية على أساس حساب الذهب.