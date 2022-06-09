أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت الشرطة في تركيا ثمانية أكاديميين خلال مداهمات لمنازلهم في ولاية بتليس، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وكانت السلطات أصدرت قرارا باحتجاز 19 شخصًا، من بينهم 12 أكاديميًا، في بيتليس وغازي عنتاب جنوب شرق البلاد بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة.

ولا تزال الشرطة تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين مطلوبين في بتليس.

وقالت تقارير إن النيابة أمرت باحتجاز الأكاديميين بناء على إفادات شهود مجهولين.

واعتقل شخص في غازي عنتاب بسبب الدراسة في مدرسة خاصة تابعة للحركة قبل عدة سنوات، ولم يتم العثور على المشتبه بهم الستة الآخرين في عناوينهم بتلك المدينة.

تسببت إفادات الشهود المجهولين في سجن عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا خلال السنوت الماضية، بسبب صلات مزعومة بالحركة في السنوات السبع الماضية، وتستمر الاعتقالات بالاستناد لشهادة الشهود على الرغم من صدور قرار تاريخي للمحكمة الدستورية في عام 2021 بأنه لا يمكن اعتبار إفادة شاهد العيان دليلاً على جريمة الإرهاب، وذلك في إطار قضية ضابط عسكري سابق سجن أواخر عام 2017.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في نوفمبر / تشرين الثاني إن إجمالي 319587 شخصًا احتجزوا، واعتقل 99962 منهم في عمليات ضد حركة الخدمة منذ محاولة الانقلاب.

وتعتبر الأنشطة اليومية، مثل امتلاك حساب أو إيداع أموال في بنك تابع لحركة الخدمة أو العمل في أي مؤسسة مرتبطة بها أو الاشتراك في بعض الصحف والمجلات كمعايير لهذه الاعتقالات الجماعية التي تستمر كل يوم دون انقطاع منذ 2016.