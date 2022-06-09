أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت الشرطة في تركيا 21 صحفيا كرديا من منازلهم، في سلسلة مداهمات شهدتها ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرق تركيا.

تزامنا مع ذلك داهمت الشرطة التركية يوم الأربعاء مكاتب وكالة “جين نيوز” النسائية بالكامل في الساعة 4.30 صباحا بالتوقيت المحلي، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومحركات أقراص خارجية، فضلا عن المجلات والكتب.

وكالة جين نيوز أفادت بأن الشرطة التركية صادرت أيضًا نسخًا مطبوعة من صحيفة “يني ياشام” ومجلة “جينولوجي”.

وأشار المحامي ريسول تيمور إلى أن الصحفيين المعتقلين كانوا يقدمون برامج وأخبار لقنوات تلفزيونية تبث في الخارج.

المنظمات الصحفية التركية أبدت رد فعل على الاعتقالات الجماعية، إذ قال الفرع الصحفي لاتحاد النقابات التقدمية في بيان “نحن لا نرى هذه العمليات طبيعية ولا نقبلها. نقف إلى جانب أصدقائنا الصحفيين ونقول إن الصحافة ليست جريمة”.

بعد اعتقال العديد من الصحفيين في ديار بكر خلال مداهمات لعديد من المنازل في الصباح، قالت نقابة الصحفيين الأتراك: “القمع الحكومي لن يرهب الصحفيين! الصحافة ليست جريمة “.

وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين 21، من بينهم عزيز أوروج، أليف أنجور، أسمر تونج، فيناز كوشوك، جولشين كوتشوك، إبراهيم كويونكو، قادر بيرم، وغيرهم.

يذكر أن تركيا تتبوأ المرتبة 153 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

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