أقرة (زمان التركية) – تعرضت جمعية “هوبيار سلطان” العلوية في ميدان “أوقميداني” بمدينة إسطنبول، للهجوم بالرصاص.

وتسبب الهجوم في تدمير نوافذ الجمعية وجدرانها، حيث أصابت 5 رصاصات النوافذ والجدران.

وأدانت الجمعية الهجوم المسلح الذي تعرضت له صباح أمس الأربعاء، وطالبت المسؤولين بالقبض على المعتدين على الفور.

وأكدت الجمعية في بيانها على تويتر، أنها ستبلغ الشعب بآخر التطورات، بخصوص الاعتداء.

ولم تكشف الجمعية عن وقوع أي قتلى أو جرحى جراء الهجوم المسلح.

يذكر أنه في السابق وقعت عدة حوادث عنصرية تجاه العلويين.

–