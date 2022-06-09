أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم لعام 2021، عن إهدار 7.7 مليون طن من الغذاء في تركيا كل عام.

تركيا من بين الدول التي يهدر فيها معظم الطعام في العالم، وبشكل خاص نتيجة تأثير منصات التواصل الاجتماعي ومسابقات الطعام.

ووفقًا لتقرير مؤشر نفايات الطعام الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، يضيع 93 كيلوجرامًا من الطعام لكل شخص كل عام في تركيا.

الطاهية التركية، أولكوهان جيمي، التي تمتلك صفحات للطهي على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن مقاطع الفيديو الغذائية المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تؤدي إلى إهدار المكونات.

وأضافت جيمي: “ييتم نقل الوصفات في الغالب دون تجربة. هذا ينعكس سلبا على تقرير النفايات التركي”.

وأكدت جيمي أنها تنشر فيديوهات الطهي بعد تجربتها عدة مرات، والحصول على أفضل النتائج.