تل تمر (زمان التركية) – تستمر القوات الروسية بتنفيذ دوريات مشتركة مع القوات التركية، وتزامنا مع التهديدات التركية بشن هجوم على مناطق شمال سوريا، عززت الوحدات الروسية تواجدها في المنطقة ونشرت معدات عسكرية.

وقد عززت الوحدات العسكرية تواجدها على خط الجبهة من تل تمر إلى القامشلي بأربع منظومات للدفاع الجوي من طراز “بانتسير” ومنظومتي إطلاق الصواريخ من طراز “اسكندر”.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أم الخميس، أن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.