أنقرة (زمان التركية) – خاطب زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا: “أنتم على الطريق الخطأ. استسلموا“.

تصريحات داود أوغلو جاءت تعليقا على إعلان وزارة الخزانة والمالية عن سندات الدين الحكومية المفهرسة بالدخل، منتصف ليل الخميس الماضي.

وعبر تدوينة على تويتر، قال داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، إن “تصريحات منتصف الليل من قبل الحكومة لا تصلح الاقتصاد”، مؤكدا “إنهم على المسار الخطأ، لذلك يجب أن يستسلموا”.

وقال داود أوغلو إن “الحكومة فبركت أرقام التضخم النقدي، وأسست صندوق الثروة التركي، وأغرقت الشركات العامة، وتسببت في خسارة 160 مليار ليرة تركية لخزينة الدولة في 6 أشهر”.