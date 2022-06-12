نقرة (زمان التركية) – ارتفع لبطالة في تركيا، تركيا، العاطلين عن العمل، البطالة في تركيا خلال شهر أبريل بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 11.3 في المائة.

وفق بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن القوى العاملة لشهر ابريل، كانت نتائج مسح القوى العاملة المنزلية في تركيا؛ ارتفع عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر بمقدار 65 ألف في أبريل 2022، مقارنة بالشهر السابق وبلغ 3 ملايين و853 ألف شخص.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 11.3 في المائة.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء، كانت هناك زيادة في معدل الأشخاص العاملين في تركيا.

وزاد عدد المشتغلين 408 آلاف عامل في أبريل 2022 مقارنة بالشهر السابق ليصبح 30 مليونا و371 ألف عامل فيما ارتفع معدل التشغيل 0.6 نقطة إلى 47.1 بالمئة. بينما كانت نسبة الرجال العاملين 64.7٪ ، كانت 29.8٪ للنساء.

كما انخفض معدل بطالة الشباب، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة 20.0٪ بانخفاض قدره 0.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق.