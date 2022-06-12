أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن “العصابة الخماسية” المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية، ستحاسب على استيلائها على كل المناقصات الحكومية.

صرح كيليتشدارأوغلو بذلك في حفل الافتتاح الجماعي لبلدية تشايجوما، في ولاية زونغولداك التركية.

تعهد كيليتشدارأوغلو بأن يحكم تحالف الأمة المعارض البلاد بالديمقراطية إذا تسلم الحكم، ويحتضن الجميع.

وأضاف كيليتشدارأوغلو: “سنصفّي الحسابات مع “عصابة الخمسة”، ولن نقول للمفسدين والذين يأكلون حق العبيد مرحبا بكم، بل سنقول لهم وداعا”.

كما أكد كيليتشدارأوغلو أنهم سيحكمون تزكيا بسلام وهدوء، متابعا: “معًا، سنحكم دون تمييز. سنحكم باحتضان الناس. لن نقوم بتهميش أحد بسبب عقيدته وهويته وأسلوب حياته، سنحتضن كل من يعيش على هذه الأرض، نحن صوت الأمة، نحن صوت الشعب، نحن صوت مصطفى كمال” أتاتورك.

تتهم المعارضة خمسة رجال أعمال مقربين من أردوغان بالاستيلاء على جميع المناقصات الحكومية، دون وجه حق، وتحقيق أرباح.

وشدد كيليتشدار أوغلو على أن تركيا تعاني من مشاكل كبيرة، قائلا: لديكم مشاكل، أيها الناس الأعزاء، وأنا أعلم. هناك حريق في المطابخ، وأنا أعلم ذلك جيدًا. شبابنا الصغار عاطلون عن العمل، وأنا أعلم ذلك جيدًا. هناك حكومة تعمل مع “العصابة الخماسية” وأنا أعرف ذلك جيداً. أنا أعرف كل هذا جيدًا. كل ما أطلبه منكم هو عدم اليأس أبدًا. سنعيد بناء تركيا معًا، أريدكم أن تكونوا متأكدًون من ذلك.

يبلغ التضخم النقدي في تركيا 73.5 بالمئة، وهو رقم مرتف يتسبب في ضعف القوة الشرائية للمواطن.

يذكر أن المعارضة التركية تسعى لإزاحة أردوغان عن السلطة، في الانتخابات المقبلة.