أنقرة (زمان التركية) – حقق مسن تركي، حلمه وتخرج من كلية الفنون الجميلة، قسم الرسم وهو بعمر الـ81.

حمدي بلقاش، الذي تخرج من كلية العلوم قسم علم الأحياء بجامعة إسطنبول خلال الفترة من 1997-1973، كان مولعا بالرسم، ولكن في هذه الفترة لم يستطع تحقيق حلمه.

بعد مرة قاعده، استقر بلقاش في قرية “أراتش” بولاية كاستمونو، وبدأ يمارس موهبته في الرسم، ولكنه كان متأكدا أنه لم يكن مؤهلا من الناحية الفنية، لذلك قرر الدراسة في الجامعة.

وتقدم بلقاش إلى كلية الفنون الجميلة قسم الرسم، وأنهى الدراسة حاصلا على المركز الثاني في الكلية.