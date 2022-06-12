أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أن 571 طفل فقدوا حياتهم أثناء العمل في تركيا، خلال السنوات التسع الماضية.

لفتت عضو الحزب المعارض جاندان يوجار، الانتباه إلى تزايد عمالة الأطفال، خلال استعراض التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال.

وأوضح التقرير أن من بين 23 مليون طفل في تركيا، هناك 2 مليون طفل منخرطون في العمل، وهو الرقم الأعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي أعلنته الحكومة التركية، ويبلغ 720 ألف.

وأضاف التقرير أنه وفقًا لبيانات جمعية الصحة والسلامة المهنية (ISIG)، فإنه خلال الـ9 سنوات الماضية، توفى ما لايقل عن 571 طفل، 59 طفلًا في 2013، 54 طفلًا في 2014، 63 طفلًا في 2015، 56 طفلًا في 2016، 60 طفلًا في 2017، 67 طفلًا في 2018، 67 طفلًا في 2019، 68 طفل في عام 2020، 62 طفلاً في عام 2021، 15 طفلاً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وأشار التقرير إلى أنه في تركيا، يعمل 30.8٪ من الأطفال في الزراعة، و 23.7٪ في الصناعة و 45.5٪ في قطاع الخدمات.

وذكر التقرير أن الزراعة هي مجال العمل الأسد كثافة في تركيا حيث تكون عمالة الأطفال مدفوعة الأجر أو بدون أجر. كما تتركز جرائم قتل الأطفال في العمل في مجال الزراعة. 64 في المائة من الأطفال العاملين في الزراعة تتراوح أعمارهم بين 5-14.

وبحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة، هناك 3 ملايين و700 ألف سوري يعيشون في تركيا. يبلغ عدد الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 10-18 سنة 660 ألفاً. يقدر عدد الأطفال السوريين العاملين في تركيا بحوالي 200 ألف. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير.

كما كشف التقرير أن أطفال اللاجئين يعملون في ظروف أسوأ في القطاع غير الرسمي ويتعرضون للتمييز، ويتعرض الأطفال اللاجئون غير الملتحقين بالمدارس للزواج المبكر وعمالة الأطفال.