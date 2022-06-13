أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تشهد انتخابات مبكرة، وأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون في يونيو 2023.

تصريحات أردوغان جاءت موجهة لرئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بخصوص موعد الانتخابات في تركيا.

وقال أردوغان موجها كلماته إلى كيليتشدار أوغلو: “البعض يتساءل مثل السيد كمال عن موعد الانتخابات، ماذا أقول له؟ الانتخابات ستكون في يونيو من العام المقبل. لن تكون هناك انتخابات مبكرة. جهز نفسك لهذا”.

وأضاف أردوغان: “قل لي أولاً يا كمال، هل أنت مرشح، أفصح عن ذلك. في الوقت الحالي، المائدة المستديرة التي تضم أحزاب المعارضة الستة في حالة حيرة، أما نحن نسير في طريقنا مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وتحالف الشعب”.

وطالب أردوغان الشعب التركي بعدم تصديق استطلاعات الرأي التي تكشف تراجع شعبية حزبه العدالة والتنمية وتحالف الشعب، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي ما هي إلا أدوات تلاعب.

وأنهى الرئيس التركي تصريحاته، قائلا: “كما في السنوات العشرين الماضية، نحن الحزب الأكثر تفضيلاً في السياسة التركية اليوم”.

من جهة أخرى قال رئيس مؤسسة متروبول للدراسات في تركيا، أوزر سنجار، إن الرئيس رجب أردوغان يريد مفاجئة المعارضة بانتخابات مبكرة قبل إتمام استعداداتهم للانتخابات.

وأوضح سنجار أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى عقد انتخابات مبكرة في الربيع، قائلا في تغريدة عبر تويتر: “اعتقد أن حديث أردوغان عن عقد الانتخابات في موعدها يهدف إلى توجيه المعارضة في الاتجاه المطلوب”.

وأضاف سنجار أن أردوغان يسعى من خلال تلك التصريحات إلى دفع المعارضة إلى المجهول ومفاجئتها قبل إتمام استعداداتها والعمل على دفعها لطرح المرشح الذي يرغب به، قائلا: “لنرى مدى معرفة المعارضة لأردوغان بعد 20 عاما من توليه الحكم”.