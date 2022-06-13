أنقرة (زمان التركية) – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، إن مخاوف تركيا من عضوية السويد وفنلندا في الناتو مشروعة.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أوضح ستولتنبرغ أنه لم يتعرض أي من حلفاء الناتو لهجمات إرهابية مثل تركيا، لذلك فإن المخاوف التي أثارتها تركيا مشروعة.

ودعا ستولتنبرغ، الرئيس سولي نينيستو، إلى أخذ مخاوف أنقرة على محمل الجد.

وأكد ستولتنبرغ أيضًا أن قمة الناتو التي ستعقد في مدريد بإسبانيا يومي 29 و30 يونيو، لم يُنظر إليها أبدًا على أنها الموعد النهائي لعضوية السويد وفنلندا، مما يعطي إشارة لمواصلة المفاوضات.

كما أعرب ستولتنبرغ عن أمله في حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، صرح نينيستو أن موقف تركيا فاجأهم، لكن ما يقوله الطرف الآخر في السياسة الدولية يجب أن يؤخذ على محمل الجد دائمًا.

وقال الرئيس الفنلندي، حول ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في محادثاته مع أنقرة، “لقد بدأنا الحوار والمحادثات مستمرة”.

وتقول تركيا إنها ترفض انضمام فنلندا والسويد بسبب احتضانهما عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي.