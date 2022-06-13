أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، عن حصول عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، على أعلى نسبة تأييد أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

الاستطلاع أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا.

ووفق الاستطلاع من المتوقع أن يحصد أردوغان خلال الجولة الأولى من الانتخابات 35.4 في المئة من الأصوات، بينما سيحصل يافاش على 42 في المئة من الأصوات.

ووفق الاستطلاع حصدت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، ثاني أعلى نسبة تأييد بعد يافاش بنسبة بلغت 35 في المئة، في حين حصل أردوغان على 38.5 في المئة من الأصوات ضد أكشينار.

كما حصل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على 34 في المئة من الأصوات وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، على 30.7 في المئة من الأصوات.

وعكست الإحصاءات تفوق أردوغان على كيليجدار اوغلو بفارق 10 في المئة خلال الجولة الأولى.

وفي حال انعقاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، توقعت نتائج الاستطلاع أن يتخطى يافاش حاجز 50 في المئة، بينما أردوغان قد يحصل على 36 في المئة من الأصوات ضد يافاش.

هذا ويرجع تراجع نسبة أصوات أكشينار مقارنة بكل من يافاش وإمام أوغلو إلى إعلانها بشكل قاطع عدم ترشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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