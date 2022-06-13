أنقرة (زمان التركية) – نصح القيادي في حزب الاتحاد الكبير رمضان كايا، أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، باحترام وجود الحزب ضمن التحالف الحاكم، ومعاملته بما يستحق، حتى لا يخسر الحزب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك على خلفية تجاهل عمدة بلدية قونية المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أوغور إبراهيم ألتاي، الإشارة إلى رئيس حزب الاتحاد الكبير، مصطفى دستيجي، أثناء مشاركته في فعالية “الأيام التعريفية بمدينة قونية”

وعبر تويتر نشر كايا رئيس شعب الحزب في كوجالي، تغريدة عدد خلالها مساوئ وتجاوزات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسر صمته عليها.

وقال رمضان كايا: “السلطة الحاكمة قد تخسر انتخابات عام 2023 بسبب أعضاء الحزب الحاكم. تحلوا بالحكمة يا أعضاء العدالة والتنمية، فنحن نشارك في تحالف الجمهور الحاكم من أجل الدين والدولة والوطن والشعب كي لا تنتقل سدة الحكم لتحالف الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، على الرغم من الإدارة الاقتصادية السيئة والاختلاس داخل البلديات والانحياز للأقارب والأصدقاء ومنح المناقصات للمقربين وعدم الكفاءة في التعيينات، وشتى صور السرقة والنهب وذلك بسبب مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية المؤممة للدول عقب عام 2016.

أضاف: لا تعتقدوا أننا نسينا ماضيكم ونهبكم وسلبكم. تحلوا بالحكمة ولا تفتقروا للأدب، فلا تنسوا أنه بسبب عنادكم أغضبتم حزب الاتحاد الكبير وخسرتهم إسطنبول .ستخسرون الانتخابات المقبلة بكلمة واحدة من رئيس الحزب السيد مصطفى دستيجي. لا تنسوا أنكم دعوتمونا لهذا التحالف لصالح الشعب التركي كي لا تنتقل السلطة لتحالف الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي. تعاملوا بما يتوافق مع روح التحالف، ولا تلحقوا الضرر به”.

حزب الاتحاد الكبير عضو في تحالف الشعب الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية.

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