أنقرة (زمان التركية) – أصبح سروال وحذاء وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، المبللين حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

صويلو، الذي ذهب إلى أنقرة، حيث وقعت كارثة الفيضانات بعد هطول الأمطار الغزيرة، وتفقد المنطقة، التقى مع عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وخلال اللقاء ظهر صويلو بسروال وحذاء مبلل، وكان في وضع كأنه يحاسب عمدة بلدية أنقرة على البنية التحتية وتسببها في حدوث كارثة.

واتهم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صويلو بأنه يقوم باستعراض، يدعي من خلاله بأةن هناك جهودا كبيرة تبذلها حكومة حزب العدالة والتنمية.

وقال المدون التركي “ديبهايال”: “لمدة 20 عامًا، لم يُسأل عمدة بلدية أنقرة السابق، ميليح جوكتشاك -المنتمي للحزب الحاكم-، عن سبب تضرر البنية التحتية، إنه يحاول محاسبة العمدة الحالي البالغ مدة ولايته 3 سنوات. منصور يافاش يحاول تسديد ديون مليح جوكتشاك. إن الحكومة كاذبة، تمارس الاستعراض على المواطنين”.

20 yıl Melih Gökçek alt yapıyı neden yapmadığını sormuyor. 3 yıllık başkana hesap sormaya kalkıyor. Başkan 3 yılda geçmişte kalan 15 milyon borçu ödüyor buna rağmen projeler yapıyor sizin gibi yalancılar vefat eden vatandaşlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz bırakın show yapmayı pic.twitter.com/IU7zlltgCt — deephayal (@deephayal) June 13, 2022

أما المدون التركي “أتاتوركتشو جانتش”، فأشار إلى أن سعر حذاء صويلو المبلل باهظ الثمن، ويصل إلى ما يقرب من 500 ليرة تركية، وقال: “رفاقي، هل يمكنكم إلقاء نظرة على سعر الحذاء الذي يرتديه السيد سليمان صويلو؟ بينما يمشي الناس حفاة الأقدام، يسير في الماء بأحذية تساوي مئات الليرات.

Yoldaşlarım, gençlik ve Spor bakanı sayın Süleyman soylunun ayağındaki çizmelerin fiyatına bakarmısınız? Millet yalınayak gezerken o ayağında yüzlerce TL değerinde çizmeler ile su da geziyor, vergilerim nerede?#MansurYavaş pic.twitter.com/24036Ge3XZ — Atatürkçü Genç 🔴🇺🇸🇬🇧 (@ataturkcugenc4) June 12, 2022

وقال مدون آخر إن حذاء سليمان صويلو الثمين، وصمة عار على جبين حزب العدالة والتنمية، الذي أدار أنقرة لمدة 25 عامًا ولم يحل مشاكل بنيتها التحتية.

يذكر أن الأمطار الغزيرة، في أنقرة، تسببت في خسائر بالأرواح والممتلكات. وشلت الأمطار الغزيرة والعواصف الحياة.