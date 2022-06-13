انقرة (زمان التركية) – قال محرم ساريكايا الكاتب إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهدف لإعطاء انطباع عام بأن حزب الشعب الجمهوري “المنافس الوحيد”، وجعل الأحزاب الأخرى غير مرئية.

يأتي ذلك تعليقا على بيان ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان.



وأوضح ساريكايا في مقال بصحيفة “هابرترك” التركية، أن تصريحات حزب الشعب الجمهوري، وكذلك كبار المسؤولين التنفيذيين فيه، بأن رئيس حزبهم كمال كيليتشدار أوغلو هو المرشح المشترك للمعارضة، تدفع نحو حتمية ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري.



وأضاف الكاتب التركي: “هذا أيضًا يعد بالنسبة للأحزاب الستة صعبًا، وجعل من الصعب على كيليتشدار أوغلو أن يقول: لن أترشح”.



وأكد ساريكايا أنه عندما رأى أردوغان ذلك، بدأ في الضغط على المعارضة لإعلان مرشحهم.



وقال أردوغان أمس مخاطبا كيليتشدار أوغلو، إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في نوفمبر الماضي، وأن عليه الاستعداد للانتخابات في يونيو المقبل إن كان قد قرر الترشح.



وأنهى ساريكايا مقاله، قائلا: “في البداية، يهدف لإظهار حزب الشعب الجمهوري كمنافس وجعل الأحزاب الأخرى غير مرئية. ثم صرف الانتباه عن الانتخابات البرلمانية والتركيز على الانتخابات الرئاسية …

