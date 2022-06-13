أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس مؤسسة متروبول للدراسات في تركيا، أوزر سنجار، إن الرئيس رجب أردوغان يريد مفاجئة المعارضة بانتخابات مبكرة قبل إتمام استعداداتهم للانتخابات.

وأوضح سنجار أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى عقد انتخابات مبكرة في الربيع، قائلا في تغريدة عبر تويتر: “اعتقد أن حديث أردوغان عن عقد الانتخابات في موعدها يهدف إلى توجيه المعارضة في الاتجاه المطلوب”.

وأضاف سنجار أن أردوغان يسعى من خلال تلك التصريحات إلى دفع المعارضة إلى المجهول ومفاجئتها قبل إتمام استعداداتها والعمل على دفعها لطرح المرشح الذي يرغب به، قائلا: “لنرى مدى معرفة المعارضة لأردوغان بعد 20 عاما من توليه الحكم”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال موجها الحديث إلى زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في شهر نوفمبر المقبل، وإنما بموعدها في يونيو 2023، وأن عليه الاستعداد لذلك والإعلان عن ترشحه إن كان يرغب في هذا.