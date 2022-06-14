انقرة (زمان التركية) – يعاني سكان حي فاتح تبه بمنطقة باي أوغلو في مدينة إسطنبول، من مخطط التحول العمراني الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، ويواصلون احتجاجاتهم ضد المشروع.

أقدمت السلطات على قطع المياه والكهرباء على سكان الحي الرافضين مغادرة منازلهم.

وعلى خلفية قطع المياه والكهرباء على السكان الرافضين للمشروع اصطف سكان الحي للاستحمام داخل مجمع جمال كاماجي الرياضي التابع لبلدية إسطنبول.

وعبر تويتر نشر الصحفي خيري تونش صورة ترصد اصطفاف سكان الحي للاستحمام داخل المجمع الرياضي وعلق عليها، قائلا: “هذه الصورة من حي فاتح تبه بمدينة إسطنبول عام 2022. بلدية باي أوغلو قطعت الكهرباء والمياه على السكان بالحي فقاموا بالاصطفاف للاستحمام داخل مجمع جمال كاماجي الرياضي. لا تنسوا هذه الصورة، فالسلطات تسلب المواطنين حقهم في المأوى”.

وأضاف تونش أن بلدية باي أوغلو التي قطعت الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي عن سكان المنطقة زعمت سابقا أنها لم تقطع المرافق عن المنازل التي تضم المرضى… دعونا لا ننسى أن الحي شهد تشييع جثمانين خلال هذه الفترة”.